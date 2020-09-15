劉亦菲《花木蘭》海報。(取自劉亦菲ig)

劉亦菲正妹替身五官精緻。(取自微博)

劉亦菲與替身私下合照，關係不錯。(取自新浪娛樂)

大陸女星劉亦菲近來因為主演迪士尼真人電影《花木蘭》成為熱議話題，現在陸網更瘋傳多張替身正面照。只見劉亦菲的女替身外貌不俗，一張小巧瓜子臉搭配精緻五官，讓網友驚艷不已，還有人直呼「有一說一，比劉亦菲好看」。

劉亦菲美貌女替身多張照片今日突然在陸網瘋傳，不只穿著戲服在片場拍攝的花絮照，還有與劉亦菲私下親密相擁合照，兩人看起來關係不錯，但也難免被外界拿來比較，不少網友就留言「她的替身顏值根本不輸給劉亦菲」、「看她好了，看什麼劉亦菲」、「也很漂亮，但是劉亦菲更美」。

早前《花木蘭》導演曾大讚劉亦菲在拍攝過程中，表現亮眼又敬業，大量的騎馬戲與武打戲皆由她一人完成，而且打得特別漂亮，「劉亦菲是名戰士！」因此替身照片一曝光，當然也讓劉亦菲遭質疑「不是說劉亦菲演戲都是自己上，不用替身嗎」。

對此劉亦菲粉絲當然不能忍，急著為女神澄清，「角色替身是有的，為了不影響拍攝，站位元什麼的都需要！但劉亦菲這個替身比較輕鬆，劉亦菲很多都要親自上陣！這個導演親自說過。攝影師也說過動作戲拍的很輕鬆，因為不用刻意避開臉」、「導演都說 90%打戲都是劉亦菲自己上的，而且演員有替身也很正常啊」。

(中時新聞網)