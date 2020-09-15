林楚茵在底下留言為范雲打氣，遭網友嘲諷「雙標仔互舔傷口」 (圖／范雲臉書)

林楚茵留言引爆網友怒火，連丈夫梁文傑也被掃到 (圖／范雲臉書)

總統府發言人丁允恭爆出性醜聞風波延燒，也意外燒出女權立委的雙重標準嫌疑，民進黨婦女部與「女權鬥士」不分區立委范雲也遭不滿網友灌爆臉書，范雲13日晚間在臉書PO千字文反擊，這次賴品妤沒有留言，換成林楚茵前來聲援，被網友酸「雙標仔互相取暖」。

范雲千字文回應雙標風波，再度引來網友洗版，上次留言遭痛罵的賴品妤沒有留言，換成另一位民進黨不分區立委林楚茵加油打氣，留了2個讚，寫下「不能更同意范雲委員」，隨即引來許多網友批評。

不少人紛紛留言：「一個是追求女權，結果不敢批評不喜歡處女跟逼人墮胎的自家渣南，一個是反中結果會議中用愛奇藝追劇的，在這邊互舔傷口」、「新潮流的男性，就應該被保護，上酒店玩女人，辦公室辦事都不是事」、「我覺得你先管好丈夫吧」、「兩個半斤八兩，惺惺相惜」、「笑死，兩個人來互相取暖是吧？上次只不過在你的臉書問了一下愛奇藝就被封鎖，妳可真大氣啊」、「兩個叫人疫情脫口罩的半斤八兩」、「「反對政媒兩棲」「黨政軍退出媒體」，不都是民進黨當年的堅持？妳怎麼好意思！林楚茵」、「原來民進黨的女性委員，只有在國民黨執政或面對國民黨的人面前，才有女人的自尊啊」。

今年2月新冠疫情開始爆發時，民進黨立委賴品妤、林楚茵、吳思瑤與范雲在台北車站發起「我罩你、你先領」活動，點名前總統馬英九、時任高雄市長韓國瑜與台北市長柯文哲拿下口罩，遭「宅神」朱學恒痛批作秀、政治攻擊，不如把時間拿去幫忙藥師賣口罩，事後更被揪出1月底時，與丈夫梁文傑搭捷運戴口罩，梁文傑甚至連配戴方式都出錯，引發網友抨擊，事後林楚茵解釋是防疫在滾動變化。

而今年7月，林楚茵一張立院自拍照，意外自爆自己用愛奇藝追劇，由於林楚茵過去一直質疑愛奇藝，事件曝光隨即被網友嘲諷「邊罵邊追，真香」、「嘴巴反中，身體倒是很誠實」，事後林楚茵辯說是在「研究」愛奇藝。

不斷質疑愛奇藝的林楚茵，卻在一張自拍照意外自爆，被發現用愛奇藝追劇 (圖／林楚茵臉書)

(中時新聞網)