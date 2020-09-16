馬英九9月出席屏東萬巒豬腳節，整個人看起來年輕有活力。（圖擷自馬英九臉書）

馬英九8月份戴太陽眼鏡，但摘下後的眼睛卻哪裡怪怪的。(資料照片 季志翔攝)

電眼馬英九回來了！前總統馬英九7月動了眼部手術，被外界毒舌譏諷割壞了，宅神朱學恒更說，「真想知道馬英九找的整形外科是哪家，然後永遠別找那家」。但經過2個月的調養，終於恢復往日迷人的眼神。他在臉書上po多張在屏東吃萬巒豬腳的照片，網友看了驚呼，馬英的笑容像春風，又恢復往日神釆，看起來年輕又帥！

馬英九今年7月以來公開露臉，多半戴太陽眼鏡示人，馬英九辦公室當時透露，馬英九有眼下垂的問題，未免以後影響視力，因此聽從醫師建議，動了眼部手術，也一併處理眼袋。

相較於8月份被拍攝到令人不忍卒睹的老態，馬英九臉書日前曝光到屏東推廣萬巒豬腳活動的神色，可謂天壤之變。他的眼神變深邃，面容跟著回春，人也年輕不少，還有媒體詢問馬英九是否去割雙眼皮，讓馬英九哈哈大笑。

看到馬英九又帥回來，底下鐵桿粉絲紛紛開心留言，「帥爆了！」、「馬總統的笑容好像春風」、「又恢復往日神釆，帥！」、「馬總統維修後，變更帥了」、「微整真的有差」、「看起來開心又年輕」。

(中時新聞網)