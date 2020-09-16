許多人都習慣早上喝一杯咖啡醒腦，不過為何常常喝了咖啡還是覺得很累？醫師表示，造成這種情形最有可能的原因就是吃不對，例如在錯的時間喝咖啡、喝茶，其實更容易讓你感到疲累。

白天總是昏沉沒睡飽，晚飯還沒吃就想睡，多半不是因為年齡，營養學博士吳映蓉在《吃對了，才有好情緒》一書中列出現代人最容易「吃出疲勞」的4大壞習慣：

1.在錯的時間喝茶、喝咖啡

邊吃早餐邊喝咖啡，久而久之會影響到鐵質吸收，由於鐵質是讓我們感到有元氣的重要元素，建議最好餐後1至2個小時再喝咖啡。喝茶也是同樣道理，由於茶容易影響銅的吸收，銅也是讓你擁有好精神的重要元素，因此不要邊吃飯邊喝濃茶或咖啡。

2.沒有好好吃對早餐

沒吃早餐是讓我們一天疲勞最主要的原因，因為經過一夜的消耗，身體極需要補充新的能量，因此早餐顯得格外重要，但千萬不要隨便用麵包加奶茶等草草解決，因為沒有補充到正確的營養素，反而會讓身體更疲累。建議早餐應該含有全榖根莖類(全麥麵包、糙 米等)、魚肉豆蛋類、蔬果類、奶類還有油脂類(堅果等)。

3.午餐吃太多澱粉

午餐只吃碳水化合物(如乾麵、麵包等)，很容易讓腦部產生疲勞，若想要吃完午飯也能有效率的處理公事，建議吃八分飽就好，肉、蛋、魚等蛋白質食物不可少，還要吃充分的蔬菜。

4.水喝不夠

人體70%都是水，正常的補充水分及排水，才能有效排泄體內廢棄物，讓身體擺脫疲累，但喝很多含糖飲料，反而會讓身體更疲累。建議一天至少要喝1500至2000C.C.的水，促進新陳代謝，而且一次不要喝太多，小口小口的喝，才能達到最好的代謝功能。

(中時新聞網)