台中市烏日國小患有先天性心臟病學童，4年前跑完操場回教室後倒地不起送醫後成植物人，家長控訴校方有疏失聲請國賠，近日一審判決出爐，學校應賠償462萬餘元等；市議員賴佳微、江肇國、張家銨16日為民請命，希市府尊重法院判決不再上訴。教育局強調，是否上訴將由學校與律師進一步討論。

賴佳微表示，事發至今已4年多，近日行政訴訟一審結果出爐，判定學校確有疏失，全案應國賠462萬餘元，每月另再支付4萬3000餘元給家長。校方第一時間回應自認絕無疏失要持續上訴，教育局也尊重學校決定；經向家長了解後，他們很擔心又要醫院、法院兩頭跑，希事件儘早落幕。

江肇國認為，為政者不要拿人民納稅錢打這種無謂官司。從楊小弟判決來看，法院端認定校方確實在不少程序上有疏失；市府方要做的是持續檢討台中市校園急救流程，或是校園AED使用訓練是否落實？他要求市府誠懇承擔責任，不要再造成家屬二次傷害。

張家銨說，市府應尊重法院審判結果，再多金錢換不回男童健康。根據統計，每位植物人每月居家照顧費用就要2萬多元，在院安養更高達5萬，這些都讓已受傷家屬更困難；期盼市府將心比心體諒家屬，協助他們有圓滿結果。

教育局強調，市府要求校方盡全力協助家長，持續關心孩子醫療進展及狀況。多次函文要求各校依據學校衛生法第15條規定，訂定緊急傷病處理規定；有關校園AED使用訓練，從102年起率先要求得標廠商針對校園教職員進行AED教育訓練，建置校園急救防護網。

(中時 )