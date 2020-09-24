50多歲的男性患者、偶爾咳嗽一個多月，最近感到頭暈雙腳無力，就醫全身健檢後發現已經是肺癌末期。(圖擷自蘇一峰醫師部落格)

頭暈就醫竟然已經是肺癌末期，剩餘生命只剩下3個月，或是因為輕咳症狀求診，卻被宣判罹患肺癌末期，如此殘酷場景其實不時在醫院診間上演。胸腔重症醫師蘇一峰表示，肺癌被發現時常已末期，主要是初期多無症狀，而即使有輕嗽這類症狀，也因太常見而被忽略，另一原因是舊的檢查工具有死角，很難偵測早期肺癌，病人一旦被確診腫瘤且已轉移，通常已來不及治療了。

蘇一峰在部落格撰文提到，自身接觸的2個病例，一是50多歲的男性患者、偶爾咳嗽一個多月，最近感到頭暈雙腳無力，就醫全身健檢後發現已經是肺癌末期，肺部已經有10公分大的腫瘤且合併腦部多轉轉移，如果不接受任何治療，任癌症發展下去剩餘壽命可能只有3個月。另一位是70多歲男性，輕微咳嗽、肩膀痠痛就醫，經X光檢查意外發現，肺部腫瘤已經6-7公分大，造成局部神經壓迫導致肩膀疼痛！

蘇一峰表示，這是他一天就遇到的兩個肺癌新診斷病人，很多都是只有輕微的咳嗽，等到出現更多的症狀時，常常已經是末期了。他認為，肺癌診斷時已是末期有兩大原因：肺癌一出現症狀時常常已經是末期；舊的檢查工具很難偵測早期肺癌。

依照過去的臨床經驗，蘇一峰說，約六、七成的肺癌患者，當出現咳嗽等呼吸道不適症狀到醫院求診時，常常就已經是肺癌末期無法開刀。而我們想問的是，為何這些病人都要等到末期才來求診，原來是肺癌初期時根本幾乎沒有任何症狀。

許多健康醫療文章都會告訴民眾，罹患癌症時會出現噁心、嘔吐、食慾不佳、體重減輕、不明疼痛、倦怠無力、咳嗽呼吸困難.……等等，但是肺癌初期患者幾乎沒有任何以上的症狀，頂多只有輕微的咳嗽症狀，因為咳嗽很常見，也不被認為是嚴重的症狀，難以引起患者注意而求診。一般來說，肺癌病人等到出現不適症狀才來求診時，只有不到三成肺癌患者有機會開刀，開刀後不到兩成的患者有機會完全治癒肺癌。

蘇一峰說，一般來說肺癌要大於一公分以上，才有機會被胸部X光發現，而更困難的是胸部X光有許多死角無法看清楚，譬如：心臟縱膈的前後，肺門大血管處，還有肺尖處或橫膈下方、最後還有骨頭交接處等等，這些死角都會妨礙肺癌的發現。許多躲在死角的肺癌都長到四、五公分了，X光仍然不容易被發現！而肺癌大於一公分以上，就有轉移的可能性，也因為如此不少肺癌患者明明去年才照過胸部X光，今年卻被診斷發現是末期肺癌。

過去檢查肺癌中最常被使用工具還有痰液癌細胞檢查、肋膜積水細胞學檢查，而以上種種方法常常都能檢查出末期的肺癌，這是因為當你痰中或肋膜積水中都已經出現癌細胞，這也代表癌細胞已經到處轉移了，此時都已經無法開刀治癒肺癌了。

(中時新聞網)