到吃到飽餐廳用餐，總覺得時間不夠長嗎？有民眾到新北市板橋一家吃到飽臭臭鍋，因為想多吃2包烏龍麵超過用餐時間結果挨告，兩方因為30元鬧上法院。

《TVBS》報導，一名男子日前晚間9點26分時，到板橋一間吃到飽臭臭鍋店，店家規定用餐限一小時，超時後想再吃白飯、冰淇淋必須加收30元，當天店家10點半把烏龍麵收走，引起客人不滿，認為公告只有註明白飯、冰淇淋限時，其他餐點沒限制，由於沒吃到烏龍麵，因此要求店家退他30元，不退錢就不走，業者無奈，最後報警提告。

店家表示，由於有些附餐是之後陸續提供的，因此公告沒寫上去，但不代表沒有限時，警方獲報後到場調解無效，乾脆自掏腰包，但客人堅持要店家付給他，因此不願離開，男子最後被強制帶離。

業者認為客人是針對公告玩文字遊戲，提告對方無故留滯他人住宅，不過一審法院認為，店內告示可能讓消費者誤會只有白飯、冰淇淋有時間限制，而且當天男子是為了處理消費糾紛，才留在店內並非無故留滯，因此判他無罪，業者則對判決結果感到訝異。

(中時新聞網)