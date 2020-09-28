羊世界江姓負責人表示，兔籠外都有張貼告示，請遊客勿將手伸進籠內。（黃婉婷攝）

25日下午，一名年僅1歲邱姓男童跟著媽媽到桃園市中壢羊世界牧場出遊，好奇將手伸入兔籠內，慘遭咬斷左小指一截，且斷指消失無蹤。事後男童爸爸上網發文，表示當時自己正在唸書準備國考，接到電話時腦袋完全空白，心中充滿內疚，很希望失去手指的是自己而不是兒子。

這起意外發生在25日下午，一名目睹經過的網友PO文指出，25日中午開完會帶女兒去羊世界看動物，在兔子區前面餵鴿子的時候來了一對母子，突然聽到那個弟弟大哭，抬頭看到他在兔籠前面，裡面的兔子正在搶食的狀態。弟弟的媽媽本來在投飼料，看到弟弟哭也馬上過去抱。

男童母親和網友上前查看時，卻發現男童的左手小指斷了一整截，傷口還流著血，具護理專業的網友於是趕緊用生理食鹽水跟紗布做了緊急處理，並通報119。羊世界服務處人員聽聞此事，立刻前往兔子區尋找斷指，但眾人找了又找，小小的手指頭卻是消失無蹤。

羊世界江姓負責人表示，兔子區設有鐵網圈養10多隻迷你兔，並非直接與遊客接觸，且鐵網高達2公尺，防止遊客攀爬入內，一旁還貼有「勿將手指伸入」的公告，以防憾事發生，但只要遊客在牧場內受傷，無論是誰疏忽，業者就必須負起責任。

這則新聞在PTT引發熱議，一名網友自稱是小男童的父親，也發文回覆。他表示很抱歉讓太太在養兒育女這方面作了錯誤的示範，也很自責自已沒有在現場。他表示目前正在一邊工作一邊考國考，事發當下正在念書，連妻兒出門都不知道，接到電話傳來的惡耗時，整個人腦袋空白。

之後去醫院看顧孩子返家後，就坐在車子上發呆，很希望失去手指的人是他自己。男童父親說，一想到孩子的未來會有些許問題，眼淚就一直不停的掉下來，而事發當天早上，他剛好幫了一個輪椅卡住的老伯，心中還向神禱告希望下一份工作不再是為了利益而去爭鬥或傷害人。

眾網友也紛紛安慰這名父親「加油！」、「辛苦了～加油」、「不要太自責左手小指用不太到，你的自責心裡會影響孩子一輩子」、「好好幫孩子做心理建設吧」、「多關心太太，她也不願意的」、「我三歲食指就被VESPA吃掉一小段了，其實沒太大不便」、「加油～別太自責樂觀的態度對面最重要」。

(中時新聞網)