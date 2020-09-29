何庭歡曬出畢業照片，引起關注。(取自何庭歡臉書)

前主播何庭歡在前高雄市長韓國瑜競選總統期間，擔任競選辦公室發言人再度爆紅，引起不少關注。目前的她除了主持廣播節目外，也常常在臉書PO出照片和粉絲互動，昨(28日)是一年一度的教師節，畢業於國立台灣師範大學的她，也曬出九年前的畢業照，甜美又青澀的模樣，再度引起網友暴動。

畢業於師大社會教育系的何庭歡，曾任主播、記者，目前則是主持廣播節目，雖然未踏入教育界，但每逢教師節這一天，她說，總會想起這幾個字「誠正勤樸、止於至善」，這是每位走進師大校門的學生，第一眼會看到的訓示，也像是個提醒，為人師表、作育英才，可以孓然一身，卻始終謹記要做一個「誠信、正直、勤奮、樸實」的人，以身作則成為學生的典範，畢生也都不會忘記要將那些無形的學識、涵養、倫理，傳承世代不停歇，臻於至善，這是多麼神聖的人生使命啊！感謝老師為下一代教育的無私付出。

何庭歡也說，雖然，從師大畢業，至今仍沒有當成如此偉大的大師，也還在努力體現誠正勤樸止於至善，但不管換了什麼工作，人在什麼崗位，都會記得那四年的校訓，帶著它一輩子，「無論過去身為記者主播，或是如今擔任廣播節目主持人，傳達真善美的有用知識或事實，也一直是我不變的原則。」

何庭歡更大方曬出當年畢業的學士服照片，捧著花束和娃娃的她，露出微微笑容，相當有氣質。不少網友見狀後也紛紛驚呼大喊，「怎麼都沒變」」、「好美麗的校花」、「哇～太清純，可愛也要祝妳快樂喲」、「氣質出眾，美如天仙」、「甜美清秀模樣」、「真有氣質」。

(中時新聞網)