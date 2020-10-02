【健康深入點】三大錯誤習慣 讓85%的人都睡不好覺。（郭育祥醫師提供）

在台灣每5個人就有1人有睡眠問題！自律神經失調症協會理事長郭育祥指出，根據他從醫20多年的經驗中，有85%的人是因為「三大壞習慣」影響睡眠，其中包括睡前看電視、用手機；太早吃晚餐以及用手機設鬧鐘。

自律神經失調症協會理事長郭育祥在Youtube影片中分享，他從醫20多年來，看過8萬9千多名患者，其中因為失眠來就診的病患中，大約有85至87％的人，是因為「三大錯誤習慣」導致睡眠問題。

郭育祥表示，「睡前看電視、用手機」容易讓人失眠，因人的大腦只要接收到視覺的刺激，就會很難入睡，這屬於身體的保護機制。所以建議睡前關燈、關電視和關手機，也別想著玩手機可增加疲勞度而幫助入睡，因為可能達成反效果，讓人精神更好。

郭育祥指出，「晚餐與睡覺時間間隔太久」也會影響睡眠，有些人擔心太晚吃飯會變胖，因此很早就吃晚餐，但距離睡覺時間太久，恐在睡前感到肚子餓而不好入睡，因為人的副交感神經同時控制著睡眠、進食和消化，因此睡前吃東西雖然很罪惡，但至少能換取一夜好眠。

郭育祥也說，最後則是「預期心理讓大腦無法放鬆」，睡不著的人常有「認真、盡責、負責和守時」的特質，和別人約好早上六點，就會用手機設定六至七個鬧鐘，明明六點才要起床，但鬧鐘從五點半就開始響，提醒自己別睡太熟。

郭育祥解釋，這其實是最大的錯誤，因為沉睡期間不要有任何干擾，才會睡得好，如果習慣被叫醒，身體就會有個防衛機制，讓你睡得不安穩。因此建議避免使用手機內建的鬧鐘，應選用一般的鬧鐘，才不會響2分鐘就按掉，而需設定多款鬧鐘。

(中時新聞網)