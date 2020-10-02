不忌口也能瘦！腸胃科醫師蕭敦仁在節目上分享，一名35歲的工程師10年增加15公斤，因為常要熬夜工作，所以每晚都吃鹹酥雞慰勞自己，就這樣越吃越肥，但又很難戒掉，醫師便建議嘗試「每口咬20下」的飲食方式，男子實施之後，竞達成4個月瘦12公斤的驚人成績。

腸胃科醫師蕭敦仁在節目《醫師好辣》上分享，夜市很多陷阱，有些東西熱量驚人，因此建議每口食物都要咀嚼20下，左邊咬10下、右邊咬10下。根據大陸東北哈爾濱大學的研究顯示，將每一口食物的咀嚼次數提高至35下，就能減少12%的熱量攝取。

蕭敦仁表示，他有個病人是35歲的電子工程師，身高170公分、體重卻有85公斤，沒什麼嚴重問題，但平常有睡眠呼吸中止症，早上睡醒就很累，好像沒有睡好的樣子，因此被廠護要求一定要減肥。

蕭敦仁指出，男子工作10年胖15公斤，原來是從大學起，常熬夜寫程式，因此每天晚上都會吃鹹酥雞慰勞自己，就這樣越來越胖，但要戒掉也不容易。因此醫師建議該患者嘗試「一口咬20下」的減重秘訣，並在進食過程中，不斷詢問自己是否吃飽了？

蕭敦仁也說，男子開始實施此方法後，竞真的「吃一半就覺得飽了」，後來也隨著吃的量減少，最後成功戒掉鹹酥雞，而男子也幸運地在四個月減掉12公斤，瘦下來後，最明顯的是晚上也不打呼，睡眠問題改善許多。

對此，蕭敦仁建議，平常喜愛吃的美食，一時之間真的戒不掉，不妨試試看「一口咬20下」的祕訣！

(中時新聞網)