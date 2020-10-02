美國總統大選倒數1個月，驚傳川普夫婦確診新冠肺炎，震撼道瓊期指一度狂殺超過500點，國際油價前1日早就受到OPEC+聯盟上月總產量增加、疫情復燃讓原油需求前景受挫，油價周五(2)開低，更在川普確診消息傳出後急挫逾3.6%，富時中國A50指數期貨被掃到颱風尾狂跌逾2%。

川普所期待的10月驚奇、生技藥廠「莫德納」(Moderna)疫苗恐怕無法在11月美大選前獲得批准，該公司執行長Stephane Bancel日前透露，最快要到11月25日才會向美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)申請批准。

OPEC在9月每日產油量較上月增加16 萬桶，原因在於利比亞和伊朗的石油供應拉高。沙烏地阿拉伯9月的日產量大增50萬桶，可能是觸發油價急挫的重要因素。

Velandera Energy 財務長 Manish Raj指出，OPEC +減產進入第6個月，成員國迫不急待提高產量，令人質疑「產油國還能減產多久」，任何不遵守減產承諾的行為都是油市致命傷。

亞洲時段2日油價延續前一日跌勢開低，隨著川普確診消息釋出，布蘭特原油12月交割價一度下挫逾3.7%，紐約西德州中級原油11月交割價一度大跌3.8%。截至台北時間2日下午2點30分，布蘭特期油下跌1.16美元或2.83%、暫報39.77美元，紐約期油下跌1.09美元2.82%、暫報37.63美元。

若跌勢持續，紐約期油本周跌勢將超過5%，布蘭特期油跌勢也會大跌4%，2者均創下周線連2跌記錄。受到該利空消息衝擊，日股午盤後急挫，收盤下跌超過115點；富時中國A50指數期貨則是2日一早受到川普自主隔離消息衝擊開低、跌幅逾1.5%，在川普確診消息傳出後，富時中國A50指數期貨跌幅突破2%。

(中時新聞網)