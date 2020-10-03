孫盛希「胸前開4洞」超辣 側身傾出雪白雙峰

2020金曲獎 星光大道直擊！誰是紅毯最美女星？

第31屆金曲獎頒獎典禮3日登場，首次在台北流行音樂中心舉辦，主持人由蔡旻佑和瑪麗包辦，眾星準時1700走紅毯，去年以《希遊記》榮獲金曲最佳國語專輯的孫盛希，以頒獎嘉賓之姿亮相，大膽「正面開四洞」出席，但部分網友看不懂美感，直言：「裡面那件好像內衣...」。

照片中，孫盛希的烏黑亮麗秀髮隨風飄逸，身穿一套黑色的長袖禮服，佩帶寶格麗的鑽石項鍊，胸前兩個U型挖空，裡面搭配一件同色系抹胸，令人忍不住將視覺焦點放在美胸，她自己也害羞地笑說：「該出來的有出來，該修的修。」為了美美出席金曲獎，她有稍微節食，並加強運動一、兩個月，將身材曲線鍛鍊的更勻稱。

頒獎人孫盛希。（圖／翻攝LINE TV）

頒獎人孫盛希。（圖／翻攝LINE TV）

不過，孫盛希這套禮服在網友眼中，正反評價相當兩極，有人認為「孫盛希也拚了」、「孫盛希這套好猛」、「這套好像什麼都看到但什麼都看不到」，也有人直接吐槽：「好怪的衣服」、「希希這一套好醜欸」、「挖胸不行」。

金曲獎上除了紅毯星光星光熠熠，今晚的表演卡司更是陣容豪華，有魏如萱以歌手身分跨界主持頒獎典禮，典禮還安排共10段的表演，不只有準歌后梁靜茹、王若琳、嘻哈男神瘦子E.SO與OZI，還有「行走CD」的林俊傑（JJ）壓軸演出。

而頒獎嘉賓也相當吸睛，集結天后蔡依林（Jolin）、徐若瑄、陳嘉樺（Ella）、上屆金曲歌王Leo王，準媽咪徐佳瑩也挺著8個月孕肚到場力挺，讓金曲獎還沒開始就讓觀眾都期待不已。

(中時新聞網)