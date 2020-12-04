孫盛希日前拍攝新歌MV。（滾石唱片提供）

孫盛希新歌〈還不夠〉，帶領樂迷聽眾回到2000年的R＆B黃金年代，以收放自如、渲染力極高的嗓音，唱出不安於現狀的野心；孫盛希於MV中飾演出席婚禮的神秘女子，在幸福洋溢的婚禮場合中，板著臉冷眼暗謀計畫。孫盛希透露新專輯將陸續釋出三支主要MV，以貫穿劇情的懸疑手法拍攝，每篇故事都揭露內心深層的一面，暗藏許多伏筆，而〈還不夠〉則是首部曲。

〈還不夠〉MV特別前往陽明山取景，現場佈置浪漫婚禮場面，更找來多位臨演呈現熱鬧的宴客場面，一路從中午拍到隔天早上才收工，成為全專輯最費時耗工的MV。MV預告片近日率先曝光，歌迷騷動留言：「造型太美、太性感」、「預告太短根本看不夠」，孫盛希透露，為了MV拍攝展開一天只吃一餐的減肥法，笑說：「不能輸給新娘。」

提及對婚禮的嚮往，孫盛希說：「對婚禮一直保持浪漫有趣的想像，但絕對不希望自己的婚禮上，發生這樣的劇情，有點太刺激了！」日前剛過30歲生日，她心態充滿積極能量，期望可以超越自我，不受過往成績或他人言論來定義自己，更覺得「還不夠」正是現階段的寫照，也會不停地持續找尋「自己」。

(中時 )