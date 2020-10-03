富邦悍將迎戰中信兄弟呈現投手戰，邦威生涯首度對戰兄弟，繳出前7.1局無安打，米蘭達則是前6局僅被敲1安，好投可惜都無關勝敗，而陳凱倫則是在9局下半敲出再見安，今日包辦3分打點，富邦以3比2氣走兄弟，穩坐下半季龍頭。

邦威此戰以前6場先發都沒對上中信兄弟，今日是生涯首次對戰，繳出相當優異的表現，前7.1局沒被敲任何安打，送出8次三振，另有3次保送，漂亮壓制兄弟打線，直到8局上半被高宇杰敲安才破功。

兄弟先發投手米蘭達也繳出好投，前6局僅被張進德敲1安，富邦打線也受到壓制，不過7局下半富邦率先有攻勢，蔣智賢安打、林哲瑄保送、范國宸敲安，滿壘的情況下，陳凱倫關敲出關鍵安打攻下2分，終於打破平手僵局。

8局上半高宇杰敲安後，岳東華也補上安打，此時富邦換投賴鴻城，王威晨補上安打形成滿壘，不過此局兄弟僅攻下1分。

9局上半兄弟反攻，代打的周思齊瞄準第一球出棒，敲出右外野追平陽春炮，成為史上最老19轟打者，同時也讓繳出好投的邦威勝投飛了。接著詹子賢敲出外野深遠飛球，有全壘打機會因此由電視輔助做確認，看了超過5分鐘後，裁定為場地二壘打，從畫面來看球先打到外野小朋友球迷的手套後彈到外野，之後兄弟無緣再添分數。

9局下半兄弟換投吳俊偉，保送蔣智賢後，又連續故意四壞范國宸、林益全，滿壘情況下陳凱倫敲出再見安打，富邦3比2擊敗兄弟，3分都由陳凱倫打回，是今日大英雄，穩坐下半季龍頭。

此外兄弟林智勝今日在4局上半跑壘時左腳「90度翻船」，由擔架抬退場，賽後兄弟球團表示，林智勝為扭傷，目前先冰敷治療，暫時不確定是否會有異動，下周會再回診。

中信兄弟洋投米蘭達。（季志翔攝）

(中時 )