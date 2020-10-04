台北市一名年輕女小芸（化名），今年4月間穿著熱褲牽腳踏車準備去運動，竟然遭到不認識的陳姓男子偷摸大腿，小芸當場怒斥，沒想到陳男竟然一不做二不休，竟拉開褲子拉鍊「放鳥」，小芸立即報警處理。台北地院日前依違反性騷擾防治法與公然猥褻罪，判陳男5月徒刑，得易科罰金15萬元。

判決指出，這名擁有碩士學歷的陳姓男子，今年4月某日晚間7時許，見到穿著熱褲、牽著腳踏車的正妹小芸，竟然色心大起，伸出鹹豬手偷摸她大腿、小腿，小芸立即喝叱，但不知羞恥的陳男，竟然直接拉下長褲拉鍊，當場從「鹹豬手」變「露鳥俠」，氣得小芸立即打電話報警逮人。陳男雖然落荒而逃，但警方調閱監視器，循線逮到人。

台北地院審理發現，陳男在2016年8月間曾犯下妨害性自主、強制罪嫌遭判刑3月，易科罰金9萬元，距今不到5年又再度犯罪，因此依法加重其刑。

法官認為，陳男為逞己慾，碰觸小芸身體隱私處及公然裸露生殖器，欠缺尊重他人身體自主權觀念，並造成她心理莫大陰影且須尋求專業精神科及心理治療，所為應予非難；考量陳男犯後始終坦承犯行，犯後態度尚可，並表達願意賠償得態度，已見悔意，因此依《性騷擾防治法》、《公然猥褻》各判4月徒刑，應合併執行5個月徒刑，得易科罰金15萬元。可上訴。

(中時新聞網)