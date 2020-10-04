美國總統川普從病房發表談話

美國總統川普在與民主黨對手拜登的第一場辯論中，已明白表示，他把新冠肺炎大流行怪在誰身上。他在把新冠病毒說成「中國瘟疫」（China plague）前，便強調「那是中國的錯，原本根本不該發生的」。

CNN新聞網3日指出，好幾個月來，川普不斷強調，由於北京最初防控不力，才導致全球新冠大流行，尤其是對美國造成災難性的影響。如今包括川普在內，美國有超過730萬人確診，而死亡人數也突破了20萬人。

川普的說法激怒北京，反過來透過官媒，還有官方評論，強調華府自己沒把疫情處理好。中國大陸目前正在慶祝為期8天的「十一」黃金周長假，預估約有5.5億人出遊，而這證明，中方大致已從疫情中恢復。

有些中國大陸評論員一得知川普染疫後，發出幸災樂禍的評論，認為這是他不斷把新冠肺炎嫁禍中國的報應。事實上，川普最初證實確診新冠肺炎後，隨即引爆微博數百萬計評論，有些人甚至開玩笑說，這是中國大陸「十一國慶」的禮物，還說「妝都哭花了、這國慶禮物太美」。

而中方官媒《環球時報》總編輯胡錫進甚至指出，川普和第一家庭為淡化疫情「付出了代價」。不過，他不久就刪除了貼文。CNN指出，目前還不清楚，這究竟是他個人的意思，還是奉命行事。無論如何，在他刪文前，英文媒體已廣泛報導。

種種證據顯示，北京正在管控內部有關川普病情的言論。儘管川普染疫的新聞佔據了全球新聞的主要版面，但在多數中方官媒網站上，相關新聞都不在顯著位置。如今微博，央視和《人民日報》等主要大陸官方媒體，都關閉了有關川普的留言板。CNN指出，這是官方審查人員緊張的確定信號。

CNN指出，北京當然有對川普病況緊張的好理由。長久以來，中方媒體和高層官員不斷抱怨說，美國將新冠疫情大流行「甩鍋」，而對中方隱瞞疫情成為美國大選的主要話題，更是感到不悅。

然而，這狀況看來似乎不太可能改變，如今川普可能會對北京採取更強硬的路線，更傾向怪罪中方。事實上，有部分美國右派已經利用川普的病情這麼做了。例如，喬治亞州共和黨籍聯邦參議員羅芙勒（Kelly Loeffler）周五就推文說，「中國把這病毒給了我們總統」，並強調「我們非得要他們負責不可」。

此外，川普競選活動募款負責人布蘭特（Blair Brandt）甚至說，「中共對我們的總統進行了生物攻擊」。而共和黨籍的眾院情報與反恐小組委員會成員沃克（Mark Walker）則質問，「這是不是能評估說，中國如今正式干預了我們的大選？」

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(中時新聞網)