1945年美國在日本廣島、長崎投下原子彈，造成數十萬平民喪命，隔年一對年輕男女在一間百貨公司從上而下俯瞰已被完全炸毀的廣島市市容，時隔74年，這張照片經過彩色化後今年夏天再度出版，一名90歲老先生站出來指認自己就是照片中的男主角，隔壁女子後來成為他的妻子。

日本共同社報導，日本學者2016年在美國大學找到一張1946年的黑白老照片，當年是美國在廣島投下原子彈的隔年，日本共同社記者紀錄下一對年輕情侶在廣島市的百貨公司屋頂俯瞰已經被爆炸威力夷為平地的市容。2018年這張照片在推特上瘋傳，被摧毀的市容與年輕情侶的背影形成強烈對比，引發討論。

這張照片經過彩色化後，於今年夏天再度出版，曾經經營牡蠣養殖業的90歲廣島市男子川上清看到照片後站了出來，指認自己就是照片中的男主角，他說照片中的女主角百合子後來成為他的妻子，兩人在1951年結婚，之後生下一名女兒。

川上清回憶，當時兩人都只有16歲，拍照當時他可能是在告訴妻子「瀨戶內海島嶼名稱」。百合子已在今年1月去世，享耆壽90歲。

川上說，他在原子彈爆炸中失去很多朋友，身邊許多朋友也苦於輻射疾病，回憶當時心裡想著「廣島何時才能恢復原狀」，內心還是無法向前看，雖然看不到重建之路，但是慶幸的是仍有兩人時光可以享受，這讓他感到幸福。

東京大學研究生院教授渡邊英德表示，這張照片傳達出「燃燒後廢墟中發芽的希望」的訊息。

(中時新聞網)