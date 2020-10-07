高麗菜是道常見的家常菜，一名網友分享，與台南友人聊天發現，他們炒菜會加糖，讓他覺得太不可思議了！也引來網友戲稱「加糖是台南的日常」，不過有老饕指出，其實炒菜加糖是廚師級的技巧，主要是為了提味，算是很常見的作法。

網友在PTT上分享，最近去台南工作，某天與朋友聊天時發現，他們家炒高麗菜竟然都會「加糖」，讓身為台中人的原PO覺得很不可思議，明明是道配飯的熱炒，在台南也能加糖，真的有點厲害了！

該網友也好奇的詢問朋友「為什麼要加糖？」對此，朋友只說，在南部很多人都是這樣炒菜的，而且連煮湯的時候，也都會加糖。貼文一出，也有網友開玩笑地說，「台南日常，沒加糖再來問」、「台南人不加糖吃不下去啊！」

但不少老饕則表示「炒菜加糖其實很正常」，「提鮮啊，炒菜加糖蠻正常的」、「你要聽實話嗎 這煮菜方法很常見」、「炒菜加一點糖可以提鮮讓菜品不死鹹」、「提味、取代味精啊，你是不是不會煮菜？」、「炒菜加一點糖是廚師級技巧」。

(中時新聞網)