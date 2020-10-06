許多網友狂推，鼎泰豐最好吃的不是小籠包，而是「炒飯」，像是排骨蛋炒飯、蝦仁炒飯等。（圖／Shutterstock）

鼎泰豐以小籠包聞名，但一名網友好奇詢問，鼎泰豐最好吃的餐點是啥，被多次拿出來討論，但結果都不是招牌小籠包，讓他好奇到底什麼最好吃？貼文引發熱議，許多網友直呼，炒飯真的超好吃！另外，像是紅油炒手、酸辣湯和甜點類的也都很推。

網友在PTT上詢問，許多人曾討論過「鼎泰豐」什麼東西最好吃？出人意料的是，結果竞不是招牌餐點「小籠包」，而是蝦仁炒飯、牛肉麵等料理，這個狀況也讓原PO很好奇「究竟鼎泰豐最好吃的是什麼？」

貼文曝光後，引發網友討論，許多人都狂推鼎泰豐的「炒飯」，「蝦仁炒飯」、「排骨炒飯」、「蝦仁炒飯，可惜桃園沒有」、「排骨炒飯配紅油抄手」、「排骨炒飯+酸辣湯」、「排骨or蝦仁炒飯、小籠包」、「松露炒飯」、「排骨炒飯和抄手好吃」、「炒飯炒飯」、「明明就排骨炒飯跟雞湯」、「排骨炒飯加乾火扁四季豆」。

許多網友也很推薦「紅油炒手」、「酸辣湯」和「雞湯」這幾道料理，至於鼎泰豐的甜點，像是赤豆鬆糕、巧克力包子、酒釀湯圓等，也受到不少人喜愛。

(中時新聞網)