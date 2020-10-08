美國總統大選副總統候選人辯論會登場，副總統彭斯舌戰民主黨副手賀錦麗，美國有線電視新聞網（CNN）即時民調顯示，約6成受訪者認為賀錦麗勝出，彭斯獲4成受訪者支持。

美國總統大選副總統候選人辯論會於美東時間7日晚間9時（台灣時間8日上午9時）登場，一如外界預期，彭斯與賀錦麗同樣都能言善道，但相對上周首場總統候選人辯論會，兩人雖互有插嘴，但還算克制，場面並未如川普對戰拜登那樣失控。

根據CNN即時民調，59%受訪者認為賀錦麗在這場辯論中勝出，38%認為彭斯表現更好。

這個結果與上周總統候選人首場辯論會民調相似，當時CNN即時民調顯示，60%受訪者認為拜登表現較好，認為川普表現較好的受訪者只有28%，川普慘敗。

由於川普與拜登皆年事已高，分別為74歲與77歲，不管誰在11月大選中勝出，外界聚焦他們能否完成4年任期，以及副手能否立即升任總統一職。值得注意的是，民調中，彭斯與賀錦麗都獲普遍受訪者認可在必要時擔當總統，不過認為彭斯更符合資格擔任總統的人多一些，約有65%，63%認為賀錦麗符合資格。

即時民調結果顯示，兩人表現大致符合受訪者先前預期，辯論會前61%受訪者預期賀錦麗會贏，36%認為彭斯表現會更好。

不論賀錦麗是否真的勝出，這場辯論確實讓她有所斬獲，辯論會前56%受訪者對她有正面印象，會後持正面印象的受訪者上升至63%，相較之下，不論是辯論前或辯論後，對彭斯持正面印象的人並沒有增減，都維持在41%。

CNN委託獨立機構SSRS針對同一批609名登記選民進行辯論前與辯論後的電訪民意調查，民調的正負抽樣誤差值為5.3個百分點。

(中時新聞網)