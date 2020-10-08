簡廷芮劇中與尹昭德有許多對手戲。（吳松翰攝）

尹昭德、簡廷芮、陳璽安、張洛偍、王碩瀚出席特映會。（吳松翰攝）

尹昭德飾演厲鬼。（三立提供）

簡廷芮、賀軍翔、陳博正在《天巡者》造型。（三立提供）

以《我的少女時代》校花「陶敏敏」角色走紅的簡廷芮，中秋節當天宣布將與交往半年的製造業小開男友結婚的喜訊，她8日與尹昭德出席台視、三立奇幻大戲《天巡者》特映，透露最近會看日子，應該這一、兩個星期會辦結婚登記。婚禮因考量疫情、避免較多人聚集，希望是明年在安全模式下舉辦。是否已懷孕？她僅說如果有好消息會跟大家分享，對於生小孩一事，覺得既然決定要結婚，就順其自然。

簡廷芮（剛新婚）、尹昭德出席三立《天巡者》特映會。（吳松翰攝）

簡廷芮說，與另一半是認識好一陣子的朋友，今年四、五月從朋友變情人。兩年多前，因共同朋友連晨翔的介紹認識，她跟晨翔會固定一起去拜拜，有次他帶了賴先生一起來，「所以我們第一次認識，就是在一個廟」。因為覺得對方是很不錯的男生，去年及今年初，她還兩度幫對方相親，很真心且殷勤地介紹自己的單身女性朋友給對方，不料，他早就覺得她是自己喜歡的類型，默默在觀察她，決定從朋友變情人後，更展開「死纏爛打」攻勢，做了許多貼心事，包括每個月在她生理期時煮紅豆湯給她喝，「連我媽媽、經紀人都喝過」，並不時溫馨接送。

她透露，賴先生除了會特地從台北載她台中家，她拍《天巡者》時經常在宜蘭等外縣市拍攝，他是早上8點要上班的人，卻可以6、7點載她去宜蘭拍戲，再趕回台北上班，下班後又去宜蘭接她收工。聽得一旁的尹昭德恍然大悟笑說：「所以我當時常常看到的司機，就是他！」她默認拍攝《天巡者》也是兩人戀情加溫的媒介。

簡廷芮說，以前兩人是朋友時就聊過「朋友變情人」話題，他說以前的交往對象都是從朋友變情人，她還說自己不可能，因為無法想像任何朋友會突然變情人，「因為他讓我破例，真的發生在我身上！」想到之前還很積極幫他介紹對象、還跟他們一起出去吃飯、撮合，就覺得滿笑的。

她說沒想過自己會閃婚，但自己一直都是想要結婚的人，以前交男友都是以結婚為前提，剛好與對方想法雷同、滿有共識，也都是喜歡小孩的人，覺得緣分滿重要，「身邊滿多朋友跟我一樣大都滿早婚，已經結婚生小孩，我有很多乾兒子、乾女兒！」倒是她決定結婚後，可能來得太突然，媽媽竟出現「失戀」反應，「她一開始真的有嚇到，說如果我想清楚就尊重我，但隔幾天她很難過，情緒不是很穩定，好像感覺女兒被搶走，我就跟她多聊天、安撫她。這跟一般是爸爸對女婿有敵意的狀況完全相反，我們家的敵意來自我媽，最近我媽傳訊息給他的最後，一定會交代『要好好照顧她喔』」！

除了簡廷芮，尹昭德、陳璽安、張洛偍、王碩瀚、編劇林若晞等人都出席特映會，觀賞這部跨越時空的神幻劇，簡廷芮劇中飾演跟在鍾馗旁的一把七星劍，名為「小七」，小蘿利般的無害造型下是鍾馗斬妖除魔的最佳利器之一；簡廷芮笑說這是第一次飾演不是人的角色，在《天巡者》中她飾演七星劍靈，只要「鍾馗」賀軍翔要打架的時候，她都會穿著膝上高跟鞋出現，一開始還拍到脫下鞋子時連腳上一塊皮都掉了。

尹昭德此次的角色有別以往，飾演在地府作亂並挾持孟婆，將她一起帶到人間的厲鬼，處處與賀軍翔飾演的鍾馗作對，是個無惡不作的反派角色。尹昭德在鬼妝上一點都不馬虎，因為全臉、脖子等看得到的地方都要塗成灰色，畫鬼妝都要比別人多一個多小時，還因特殊化妝品而臉上長疹子。有次要拍一場「鍾馗」賀軍翔追著「厲鬼」的戲，導演要他「盡其可能的快速跑」，他自認體力還不錯，沒想到在後面追他的賀軍翔腳程之快，迅速就追上他， 讓他十分驚訝，賀軍翔笑說：「我以前是田徑隊的。」

他笑說，讀本時，他就用平常的聲音說話，製作人一聽馬上「你的聲音聽起來太正派了，你要演鬼喔」，他回家練習時開始用各式怪腔調念台詞，終於找到一個特別發聲方式，故意把聲音壓得很低，沒想到「化妝傷皮膚、壓聲傷喉嚨，拍幾天下來喉嚨好痛」！

(中時 )