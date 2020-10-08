高雄市長陳其邁就任後，這兩日到議會進行施政報告，國民黨議員磨刀霍霍，針對輕軌二階問題，陳其邁答詢時不斷提起韓國瑜，讓國民黨議員忍不住說「不要一直甩鍋給韓國瑜」「還是請韓市長回來當市長？」

國民黨議員陳美雅砲火猛烈，拋出輕軌二階停建可能性，批原規劃路線根本是錯的。陳其邁則表示「過去韓市長…」，話還沒說完就被陳美雅打斷，指出這問題是從陳菊時代就有的，不管過去執政是誰，就現在是否能審慎評估停建可能性。

陳其邁強調，「去年專案報告，為什麼當時你們就不反對呢？為什麼韓市長12月2號在議會報告，還做成路線不便、路型優化的決定，你們也沒有意見啊」。

國民黨議員黃紹庭認為，當時贊成或反對都已經是過去式了，「你（陳其邁）是現在的市長，你的態度、你的做法，決定了現在的結果」，如果現在決定停建，「我們這幾個都贊成」。

陳其邁則回，「所以以前韓市長你們沒有意見，陳市長上來你們就反對？」讓黃紹庭忍不住直呼，「你不要一直甩鍋給韓國瑜啦」。

身為市長，陳其邁說，對於這些重大的交通建設要負責，所以不能上任就馬上把過去已經在做的，以前的規劃進行改變，必須經過科學的評估，確保未來輕軌興建後，對交通的衝擊可以降到最低，且可促進地方繁榮，讓整個都市計劃的風貌也可以做改變，「為什麼當時韓市長不做，這麼簡單的事情，為什麼不做，要留給陳市長來做」。一旁則有人說「你那麼愛韓市長，還是請韓市長回來當市長？」

對於陳其邁的議會「處女秀」，黃紹庭給了不及格分數。不過民進黨議員陳致中予以肯定，在臉書表示「這個市長也太認真」「有市長，會做事」。

陳其邁答詢多次提起韓國瑜

(中時新聞網)