知名法醫高大成，出身自醫生世家，無論學歷、經歷都比別人風光，但很少人知道，他曾經欠債高達3億，後來靠著幫人「戒毒」開勒戒中心，花了大約10年時間，才與身為護理師的日本妻子相互扶持，慢慢還清債務。

高大成日前在節目《震震有詞》分享自己欠債經歷，他說在父親過世的時候，分到約1億多的遺產，但後來卻因為投資房地產、買股票失利，讓自己負債累累，一個月光要還銀行的利息就高達30萬台幣。

後來有位同學建議高大成，既然他當過法醫，黑白兩道又熟，那乾脆在台灣開勒戒中心，幫人戒毒，就這樣與妻子互相扶持，大約花了10年時間，才慢慢將債務全還清。

被主持人謝震武好奇提問，曾為債務留下男兒淚嗎？高大成坦言有哭啊，透露自己當時決定從日本回台開業時，還是媽媽幫他把所有東西都弄好，但他搭車看著外頭，行經中清路，心想「怎麼每家診所很多，幾乎都沒有什麼人，這是要怎麼做」，邊想眼淚也忍不住流了下來。

回首這段辛苦的時期，高大成笑說所以太太也被嚇到，現在就算有錢，也不讓他買東西，錢都是太太在管。不少觀眾聽完高大成這段經歷，也紛紛在影片下方留言，大讚高大成老婆真的好，沒有因此而離開。

(中時新聞網)