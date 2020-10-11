5個小女生一行人日前下午共乘計程車，一上車還沒來得及說清楚目的地，司機便說車資大約落在100多左右，司機一路攀談，本以為是單純找話題便無多想，但問題卻愈問愈歪，開始有肢體觸摸，甚至還說了一句「要帶她們到KTV把灌醉」。

原PO表示她們於9日下午17時許，5人共乘限乘6人的計程車，其中一人乘坐於副駕駛座，一上車還沒表明目的地，司機便說車資大約100多左右。起初，一司機不斷地問「你們讀哪、幾年級、有沒有男友」等問題，她們本想可能司機找話題很正常，但這問題卻愈問愈怪，手也開始不安分地去觸摸副駕駛座的女孩頭髮，並幽默地說了一句「要帶她們到KTV灌醉」，甚至說如此一來隔天返家家長便會問「妳們有沒有失身？」

對方怪的還不只一樁，甚至污辱她們未來交男友後，定是一個換過一個，讓她們感到相當不舒服。期間，雖有表達要下車，但卻遭司機拒絕後載往目的地，當時的收費表也明確寫著135元，結果司機卻突轉頭對她們說「哦因為你們有5個人，所以要加成什麼的，一人收60塊，總共300」。讓她們傻眼，但仍給付300車資，其中一人在車上也很機警地拍下司機執照，仔細端倪後卻發現「竟然過期了」。

由於5名女孩都是未成年少女，事後返家也將此事告知家長，也已協助孩子們報案，並叮囑女孩在外真的要多保護自己才行，或是使用行動App叫車有紀錄，也相對有個保障。

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(中時新聞網)