今年國慶煙火在台南安平漁光島登場，湧入逾50萬人潮，周邊交通被擠得水洩不通。有網友看完煙火後，好奇發問「為什麼台灣的煙火沒辦法像日本那麼漂亮？」引發網友熱烈討論。

原PO在PTT直言，「自己是有可能崇洋媚外的，可是如果把這個因素降到最低，他仍覺得日本的煙火較美，到底是為什麼？」是法規限制嗎？還是預算考量或氣候因素？原PO自己也做了一些猜測。

網友紛紛回應，「台灣有台灣的美學，不管什麼東西，只要喜歡都射到天空」、「我去看了，我也覺得台灣的沒什麼」、「日本的花火感覺事先編排過，講究整體性，台灣的煙火全擠在一起」。

還有專業網友分析，「日本有煙火師父傳承，台灣找不到類似人才」、「看日本煙火，要花錢買票買位置」、「日本已經把煙火做到一個產業，相當重視自己的專業和細節」、「煙火要好看，投資免不了，台灣的都是放完就沒了，如何繼續發揚光大」。

(中時新聞網)