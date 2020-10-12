台東縣一所高職疑似爆出學生間霸凌事件！一名學生家長於臉書透露，孩子於學校教室裡坐著自習時，被同學遭木椅狠砸後腦勺，甚至在是趁他不注意時，以拳頭攻擊他的頭部，事後該名同學將此影片PO上網，還配上配樂，讓被害同學家長憤怒不已，直呼拳頭真的「很癢」，他更表示事發至今，學校一通關心的電話也沒有，真的很心痛。

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7日上午該名高一男同學遭同學霸凌，不僅以拳頭毆打頭部外，更以木椅狠砸，被害家長將孩子帶往醫院驗傷，並赴警局做筆錄，他於9日在臉書心痛地表示：「從事情發生到現在學校方面一通關心的電話也沒有，動手打人的學生家長，也沒有一通電話來關心小孩狀況。」他更透露，孩子至今偶仍會有頭暈、頭痛等症狀，雖已至警局做筆錄，但只能提告傷害恐嚇罪，而法律尚未滿16歲又不會負任何刑責，種種無助感來襲，讓他拳頭真的「很癢」。

而昨（11）日，這名家長又再度更新臉書指出，下午校長有致電向他道歉，當他問及「你什麼時候知道我小孩被霸凌的事件的？你看過被霸凌的影片嗎？」對方卻稱「完全都不知道，也沒有看過影片」，並希望他不要生氣、不要這麼氣憤。讓他覺得心情更為鬱悶，難過地喊「難道我錯了嗎？我小孩被打是我的錯嗎？小孩被霸凌等於是我家長被霸凌一樣，當事情要爆發了，學校才緊張的要趕快處理這件事件」，他更透露目前已委託議員協助處理這起事件，感謝親朋好友的關心。

據《東森新聞雲》報導，校方針對被害學生家人的指控回應強調「該事件是單純學生彼此口角，另一人動了手」，學校第一時間也介入處理，並非家長口中的不聞不問，學校生活輔導組教官有啟動校安通報。

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(中時新聞網)