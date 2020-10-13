一名女網友於臉書社團抱怨男友，她表示男友年紀雖比她小、內向，但卻相當顧家，且脾氣很好，而自己正是男友的初戀，她也一直認為孝順顧家的男人真的很棒，不過，卻有一點令她哭笑不得，只因男友常常母親一通電話，便立刻拋下她離去，不論是看電影，甚至是纏綿時刻，也是褲子穿了就走，讓她相當崩潰。

她於臉書《靠北男友2.0》表示，男友的年紀比她小，生性內向，但卻相當顧家且脾氣很好，孝順的優點讓她感到真的很棒，而她更自己是男友的第一個女友，男友看似相當完美，但卻也讓她不知該哭還是該笑。

她透露，某次男友在她家看電影，劇情正精彩時，男友的手機響起，而電話的那頭是媽媽，於是他二話不說，急忙就返家了。除此之外，某次，他們正在床上翻雲覆雨時，電話又響起了，男友又是接了電話就離去，只留下在床上的她，讓她相當傻眼。

由於遭男友丟包已不是頭一遭，就連特地請假陪男友處理事情，結果對方母親又打電話來，男友又沒有交代一句話便回家，讓她懷疑人生，忍不住問「以上如果緊急事情可以理解，重點是根本沒有急事，你就不能跟家人說一下，跟女朋友在一起晚點回去這種話嗎？」最後她更呼籲男友「顧家是好事，但可不可以顧及一下我的感受？」

文章曝光後，網友對她的狀況十分憐憫說道「放生吧，我媽說，我媽說....就讓他回家聽媽媽慢慢說吧」、「他不是媽寶，妳就是小三⋯⋯」、「媽寶無誤」、「會不會妳只是個小的......」、「支持放生」。

(中時新聞網)