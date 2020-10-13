近來很夯的日式迴轉壽司「藏壽司」，受國人青睞，有一名網友表示，因為弟弟要請客，他好奇藏壽司有什麼必吃？想讓弟弟覺得他很懂吃。此話題一開馬上引起網友討論，有內行人透露烏龍麵及鯛魚燒配冰淇淋必點。

網友詢問藏壽司有什麼必吃。（圖／截自PTT）

"藏壽司"股票上市二日就跌! 價差近一萬五│中視新聞

這名網友在PTT發文指出，弟弟要請他吃藏壽司，因為想讓弟弟知道他很懂吃，因此詢問大家有什麼必點？他說，自己上藏壽司官網看後，覺得鮭魚干貝蝦組合感覺不錯，並想打聽有沒有相關八卦。

貼文一出引起網友熱議，沒想到竟然有一堆人狂推藏壽司的冰淇淋，紛紛留言「甜點好吃」、「冰淇淋不錯」、「鯛魚燒配冰淇淋」、「藏壽司的冰淇淋真的有夠好吃」、「點抹茶冰淇淋再狂加抹茶粉，變超濃抹茶冰淇淋」。

此外，還有內行人推薦烏龍麵，回應「烏龍麵必吃」、「烏龍冷麵」、「烏龍麵必吃+1」、「必點烏龍麵+鮪魚類生魚片」。除了冰淇淋和烏龍麵最多人推，包括炙燒起司鮭魚、炸鮪魚壽司、味噌湯、豆乳甜甜圈都有人推薦，還有人笑說「別人請，當然全部來一輪啊」。

(中時新聞網)