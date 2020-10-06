中秋節剛過，許多人家裡都還有吃不完的月餅，一名男子在臉書表示，連假時去好友家，對方拿出兩顆蛋黃酥要與他分享，不過令他驚訝的是，友人竟從包裝底部撕開乾燥劑，直接灑在蛋黃酥上，並一口咬下，這舉動讓他驚呆，並回想起難怪友人每年過完中秋都喊肚子痛。

原PO在臉書《爆廢公社二館》發文指出，因為好友的行為太令人傻眼，讓他當場愣住，久久不能自已，而且友人還問他「你怎麼不灑佐料？」他只好支吾回答「我只有吃芭樂才灑梅子粉」，並猶豫到底要不要跟對方說那是乾燥劑。

貼文一出也讓網友看傻眼，紛紛回應「看完我肚子都跟著疼了」、「還能活嗎」、「當然要講啊」、「你真的跟他是多年好友嗎？」、「所以…乾燥劑是什麼味道」；還有網友分享自身經驗指出，小時候真的有吃過一顆乾燥劑，一顆而已馬上送醫院，認為原PO的朋友如果吞下整包不可能只拉肚子。

據了解，目前市面上常見的矽膠乾燥劑並無毒性，由於不會被腸胃道吸收因此不至於中毒，通常隔天就能透過糞便排出；不過若是化學乾燥劑如硫酸鈣和氯化鈣（生石灰）則會腐蝕口腔及腸胃道，遇到水甚至會變成強鹼，對皮膚產生強烈刺激，若誤食除了要大量喝水，一定要儘速就醫。

(中時新聞網)