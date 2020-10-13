近日有位民眾到全聯購買葵花油時，卻發現有附贈一根神秘的黃色管子，感到非常好奇，還意外釣出全聯店員解釋真實用途。(摘自我愛全聯-好物老實説)

社區型購物量販店「全聯福利中心」深受不少婆媽喜愛，不時也常推出優惠活動，引起採購熱潮。近日有位民眾到全聯購買葵花油時，卻發現有附贈一根神秘的黃色管子，表示第一次看到，感到非常好奇。不過內行網友卻一看秒懂，更釣出全聯店員解釋真實用途。

原PO自全聯買回葵花油後，發現瓶身還黏著一條黃色粗管子，覺得奇怪，便在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」上發問，「請問這個黃色管子有何作用呢？」引起網友討論。

內行網友一看秒回答真正用途，這跟黃色管子並不是吸管，而是「拜拜插香用」的插香座。表示「中元普渡拜拜不是要在貢品上插香，這種（商品）沒地方插，就有人才想出黏一截吸管可以插香咩！」、「插香座，拜拜好用」。

然而，就有民眾擔心，中元普渡已經過那麼久，該不會買到的商品是店家拜過的商品拿出來販售。對此，留言意外釣出全聯店員表示，原PO所購買的葵花油是「中元限定版本」，應該是中元節時，貨叫太多賣不完，所以架上還會有。這黃色管子的確是讓大家普渡的時候插香用的。「全聯自己拜拜的早就分給員工了！」

不少人終於恍然大悟，網友紛紛表示「之前買玉米罐頭也有附，我以為是讓玉米罐頭的湯汁流出用的」、「好貼心喔！第一次看到有附這個」，獲得正解的原PO也直呼「長知識了！」

(中時新聞網)