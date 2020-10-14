現今因時機不好，再加上今年因疫情籠罩之下，找工作更是難上加難。有一名男網友在臉書社團發文指出，有一名綁馬尾的正妹前來面試，主管問「該錄取她嗎？」而網友一看照片暴動喊「馬上錄取」。

男網友昨（13）日於臉書《爆廢公社公開版》張貼一張照片，並簡短寫下「主管問該錄取她嗎？」文末還附上一個調皮吐舌的表情符號。只見畫面中，一名身材纖瘦的長髮正妹氣質相當好，優雅又不失性感地端坐，貌似在寫履歷相關資料，最吸眼球的莫過於她低胸的「面試戰服」，讓飽滿長輩呼之欲出，不少網友看了小鹿亂撞。

她的身分被網友挖出來後，才發現她其實在網紅界小有名氣，IG追蹤人次更高達61萬。（圖／翻攝自IG ines.1017）

網友紛紛表示「創造美好的工作環境，從你我開始」、「資料都不用寫，也不用等隔天，現在、馬上就讓他上班」、「為了創造更好的工作環境與員工心情當然要錄取」、「這種不能錄取，應該直接取回家」。

她不吝嗇在IG大秀好身材，而她的身分也被網友搜出曝光。（圖／翻攝自IG ines.1017）

她不吝嗇在IG大秀好身材，而她的身分也被網友搜出曝光。（圖／翻攝自IG ines.1017）

這名「事業線深不見底」的正妹，也被網友搜出，原來她是網紅界小有名氣的姚采辰，是一名直播主，同時更兼職模特兒，畢業於實踐大學，在IG擁61.8萬人次追蹤，從中也可以看見她不吝於分享她的好身材，及生活中的大小事，過去曾創下單月連續上榜PTT表特版記錄，是許多男性朋友心中的女神之一。

(中時新聞網)