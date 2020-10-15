以嗆辣豪爽、耿直大砲性格為人所熟知的女星李妍憬(李妍瑾)，最近她受邀參與「火辣正妹對抗賽」，做為「老妹」代表，竟在戰袍比拚過程中，拉了「新妹」元元的腳，導致對方重摔尾椎直接著地，畫面相當驚悚危險，讓網友看了大呼恐怖，懷疑李妍憬是不是在霸凌新人？

《小明星大跟班》節目舉辦老妹新妹對決，邀請多名資歷不一的藝人，換上性感戰袍，讓造型師林國基及來賓們評比，而向來以姣好身材與敢穿敢露著名的李妍憬，穿了中空夜店戰袍現身，男星都說寶刀未老辣到受不了，而「新妹」元元也拚了，穿上亮片超貼身迷你連身裙裝搭配長靴，可說是曲線畢露。

看了元元的裝扮，林國基老師認為她的服裝太過簡單，上身卻了些配件，不夠讓人為之眼睛一亮，小鐘則建議她換掉長靴，別遮住傲人的部位，換上金色高跟鞋會比較加分，事情就是在換鞋子這邊出問題的。

由於元元穿的是過膝窄管靴，要一個人優雅地在高腳椅上脫鞋，有些難度，她也擔心脫鞋的過程中會走光，於是眾人見狀紛紛上來幫忙，元元的右腳有小鐘等人輕拉，李妍憬則上來幫忙脫左腳，卻因個性比較急，她直接拉住鞋子底部就往後拖，導致元元在兩腳被抬高的情況下，失衡直接掉落地面，屁股跟走光她只能顧一個，因此尾椎無防護地摔下地面。

元元驚悚的跌倒狀態，讓全場看到的瞬間都忍不住大叫，她一度原地閃神，主持人也愣住，吳宗憲回神後驚喊：「你這麼老妹太可怕了，攻擊性太強了，故意的吧？」，網友看了畫面也冒冷汗，雖然多覺得李妍憬不是故意，但這絕對是錯誤示範，「這樣直接摔下去元元受傷怎麼辦」、「哪有這樣子把人從椅子上拖下來的」，語重心長說萬一元元這一摔半身不遂，「看她怎麼賠人家！」。

小明星大跟班》老妹新妹對決！戰袍二選一PK賽！

(中時新聞網)