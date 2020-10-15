轎車排檔桿有各種功用，而各個廠牌也會有不同的設計。有一名男網友於臉書社團張貼一張車內排檔桿照片，表示「客人說這個鈕千萬不能按下」，而這個鈕上的示意圖，卻讓他不解其功能，於是上網問廣大網友「在線等，急」！

該名網友13日於臉書《爆廢公社公開版》發文指出，剛去客人家牽了一台車回來要鍍膜，離去時，對方還特別囑咐他排檔桿的左邊最下排的按鈕，千萬不能按，只見，那顆鈕上方的示意功能貌似有兩個人，其中一人站著，另一名則是跪蹲姿勢，整個畫面看上去宛如「男女交歡之感」，讓他疑惑不已，於是問「這顆到底是什麼功能？在線等，急！」

網友於臉書社團問排檔一鈕的用途為何？引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

不少網友看了害羞表示：「真是一分錢一分貨，錢多就有收獲，我一直以為，方向盤彈出來的是安全氣囊，今天恍然大悟，按鈕一按，出來的是氣壓式飛機杯」、「這台肯定是水貨，因為原廠的都不準外銷」、「這個真是太優良了，不知道是選配還是標配」、「科技始終來自於⋯人性」、「吃雞囉」。

由於該車的廠牌正是大廠「保時捷」，有網友分享自己本身駕駛過該車，以他的經驗來說，當時在車內並無看到相似的功能鈕，認為應該是遭網友惡整修圖；另外也有部分網友表示「好多人都好認真在看這張照片」。

(中時新聞網)