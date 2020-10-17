曾遊歷故宮的人如果遇上好的導遊，可能有機會聽到「隆宗門箭鏃」的故事，它是一支200多年來一直插在故宮重要入口隆宗門匾額上的箭頭，有人猜測是皇子在宮內射箭誤中，但真正的原因是民間天理教之亂。當時數萬亂民竟迅雷不及掩耳地攻入紫禁城，直搗內殿想要活捉皇帝，但未能成功。平亂後發現有支箭頭留在匾額上，當時嘉慶帝決定把它留下，以警惕後世勤政為民。不過清朝還是保不住政權，不到百年後就遭推翻，皇帝退位後還成為難民與囚犯。

北京故宮因歷經明清兩朝，600年深宮大院歷史中有許多膾炙人口的故事，有些是真，有些是假，傳言多半有著傳統教忠教孝或警世勸善的涵義，故宮的「隆宗門箭鏃」則是個真實且令人驚奇的故事。

史書上評價嘉慶皇帝(圖)是位極為平庸的皇帝，未能挽回衰敗的國運。（圖／網路）

《清史稿．宣宗本紀》當中有記載，清嘉慶18年（西元1813年）時國力已開始走下坡，農村土地兼併與貪官污吏情況嚴重，人民生活益加苦困，各種民間宗教藉機而起。當時有個天理教（又稱天地教、白陽教、八卦教）迅速在華北地區聚集了大量教眾，天理教河南的分舵主李文成率眾起義不成被捕，但引發了華北各省的教民紛紛起事，雖是烏合之眾，總規模竟也高達數萬人。北京的一位天理教頭目林清也率眾響應，當時也沒有什麼組織，號召了百餘底層民眾，化裝成商販潛入京城，買通了宦官做內應，就往皇帝的宮廷進攻，很意外地還非常順利，從東華門、西華門一路打到隆宗門，才遇上有規模的防禦。

隆宗門位於故宮乾清門前廣場西側，與東側的景運門相對而立，進入隆宗已經算是內廷了，門內北側有軍機處值班房，門外西側則有慈甯宮，是皇帝住處外的重要門禁，一般大臣有事稟奏要在門外候旨待召，不得隨意進入。亂民頭目林清本想進宮活捉皇帝，但當時嘉慶還在北京城郊外狩獵，亂民攻到隆宗門時已遇上有組織且數量愈來愈多的禁衛軍，甚至帶有先進火器，經過短暫戰鬥後，林清很快就被活捉。事後發現隆宗門匾上的箭頭，很可能就是亂民在混戰中所射。

正在狩獵的嘉慶接獲稟報後大怒回到宮內，一看區區數十亂民竟然就能直搗內廷，開始感受到政權的危機。他在迅速辦理完林清叛亂案後，特別下令不得將隆宗門上箭頭取下，用以警示其兒孫要勤勉政事，才能保住清朝國運延續。亂民進攻時正在宮內的皇子綿寧也取火槍擊斃2人，並指揮平亂，因此受嘉慶賞識，後來繼位為道光皇帝。

嘉慶是清朝從強盛走向衰敗的開始，乾隆末年已白蓮教、八卦教（天理教是其一支）等各種民間秘密宗教不時作亂，國勢自此如江河日下，一直困擾清廷直到清末。1912年當時僅6歲的宣統皇帝溥儀由隆裕太后代為宣告遜位，距隆宗門的箭頭正好99年，嘉慶帝用心良苦留下了箭頭，卻仍保不了清朝政權。

(中時新聞網)