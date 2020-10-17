公費流感疫苗10月5日起開放接種，各地醫療院所、衛生所便湧入許多民眾等待接種疫苗。台北市議員游淑慧稍早在臉書提及，疫苗排隊現場，怒氣怨氣衝天，她感嘆表示「今年年頭排到年尾」。網友也諷刺表示「今年最流行的就是排隊」。

為了避免秋冬新冠肺炎疫情捲土重來，以及流感「雙病毒」夾殺，許多醫師呼籲民眾多多施打流感疫苗，協助醫師在第一時間區別「流感」與「新冠肺炎」差異，盡早診斷病情，避免擴大感染情形發生。

游淑慧稍早則在臉書提及，疫苗排隊現場，怒氣、怨氣衝天，她更感嘆表示「今年年頭排到年尾」。由於新冠肺炎疫情疫情剛爆發時，口罩曾一度短缺，更在全台引發「口罩荒」，民眾排隊購買口罩。此外，為刺激消費，行政院推出的「振興三倍券」，從7月起開放在超商、官網預購，這項政策又造成不少民眾排隊預購。

對此，網友諷刺表示「今年最流行的就是排隊」、「不是很會超前部署嗎？」、「類似的場景還不熟悉嗎？」、「什麼都排隊，從早晨排到黄昏，從地老排天荒」、「繼口罩之後排隊長龍再現」、「2020代表字『排』」、「台灣人喜歡排！台灣人健忘」、「把排隊變成國民的一種嗜好」。

(中時新聞網)