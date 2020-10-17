北市議員王世堅日前質疑行政院長蘇貞昌「踰越本身職務該講的話很多」，慘遭「出征」。對此，台北市議員羅智強指出，他和王世堅常在政論節目上針鋒相對，黨派不同，「我仍敬佩王世堅在民進黨內的敢言」。

王世堅日前接受POP Radio《POP搶先爆》主持人朱學恒專訪，王被問到蘇貞昌在2024年是否會選總統時，他表示，蘇貞昌有自信心、認為自己能力很強，「蘇貞昌踰越本身職務該講的話很多」，某種程度已破壞國家體制，行政院長應要聽總統、聽人民，但蘇的企圖已不只是當行政院長。對此，蘇則表示「在蔡總統領導下，行政院的團隊上下一起努力護國保民，我們真的非常的忙，有時候沒注意到誰講了什麼」。蘇最後補充表示「謝謝各方關心指教」。

然而，王世堅日前在《匯流新聞網CNEWS》YouTube「看起來好政之最C驚」感嘆表示，有權有勢者可以修理別人，「我們都不能講半句，我們去講他，我們就注定要被圍剿」。王說現在的政治的態勢氛圍、資源分配就是這樣，王世堅直言只是很多支持者，尤其是網軍們沒辦法理解，「我敢打人家，我也敢被打，只是被自己人打我很難過，我心裡很難過，他們等於盲從了，背棄王世堅比較容易，背棄有權勢的人，他們怎麼敢」。

對此，羅智強在臉書替王世堅加油！羅表示，他跟王世堅常在政論節目上針鋒相對，所以黨派不同，但他仍敬佩王世堅在民進黨內的敢言。

羅智強也直言，王世堅口中「有權有勢的人」就是蘇貞昌，他批評蘇揆的用詞也很經典「猖狂」！他說看到王世堅被猖狂出征，想對王世堅說聲加油，也給王世堅一個讚。

(中時新聞網)