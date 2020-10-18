什麼？這些藝人已經4X歲了！

歲月是把豬飼料，隨著時間飛逝，人會老化是很正常的，抵抗不了地心引力，肌膚長年累積的摩擦，若沒有好好的保養，身上的皮膚下垂，臉上的皺紋浮現，這是不少人隨著時光飛逝，害怕出現的煩惱，不過這些現象，在這群台灣藝人似乎是個玩笑啊！

這幾位邁入「四十大關」的藝人們，年齡對他們來說是彷彿是只是浮雲，時光沒有帶走他們的青春，而像是凍齡般停止老化，今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，有哪些40到50歲的不老台灣藝人，其中還有3位男神，保養得宜不輸給女星強勢上榜！

NO.10 李維維（44歲）

早期跟郭富城、鍾漢良、杜德偉合拍過MV跟廣告，一頭內彎中長髮，跟現在的髮型不僅相似，連顏值都沒有變，先前代言內衣展露身材，更大方近距離發出自己無濾鏡膚況照，讓網友驚艷「保養得超好」、「演女學生我也信」，不管是精華液還是美容油，注重保養的李維維一項都不錯過，也大方承認自己會做電波拉皮，用非侵入式的醫美成為減齡小秘訣。

NO 9.香蕉哥哥（46歲）

因為受訪時提到「塗抹小朋友的微笑當保養品」，香蕉哥哥梗圖在網路上爆紅，讓他沒有歲月痕跡的外貌再度成為話題，不少人表示，從小看到大的幼幼台，自己都出社會了，香蕉哥哥卻完全沒變，依然唱跳活力四射，還有人發現曾經跟他合照的女童，現在都變成他的同事「酪梨姊姊」，讓鄉民紛紛腦洞大開，聯想他真的是「吃小孩」駐顏，無厘頭再次翻紅。

NO.8 徐若瑄（45歲）

14歲就出道的徐若瑄，從「少女隊」進化到45歲女強人「鋼鐵V」，是不少網友從小看到大的女星，擁有泰雅族血統的她，白皙皮膚搭配精緻五官，現在看仍然是美女一枚，最近剪了短髮跟瀏海的徐若瑄，渾身少女感滿出來，與4歲兒子Dalton同框身影超逆齡，注重保養的她靠「減少澱粉」，並搭配防彈咖啡保持絕佳身材。

NO.7 金城武（47歲）

不管你是台中金城武，還是哪個的地方金城武，他的帥已經是鄉民們心中的公認指標！今年47歲的他五官立體，有雙濃眉大眼，轉型熟男後，留了鬍子後依舊man味爆棚，眼神散發迷人魅力，仍保留年輕時的英氣，完全沒有歲月侵蝕的崩壞趨勢，行事低調的金城武，很少出席公開活動，也沒有官方社群軟體，只透過代言人身份透露注重「保濕」。

NO.6 林心如（44歲）

從22歲演出《還珠格格》演出，到40歲在《誰是被害者》中素顏演出清潔工，林心如用演技挑戰各種角色，跨足戲劇製作人角色，一雙招牌無辜大眼跟酒窩，經過時光的洗禮，沒有老化的痕跡，反而多了幾分自信，擁有水煮蛋膚質的她，時常在社群軟體分享自己的素顏照，靠著清淡飲食跟運動，維持曼妙身材，讓人看不出來跟老公霍建華已經育有一女。

NO.5 林志穎（46歲）

﻿說到「娃娃臉」男星代表，相信許多人都會想到小旋風林志穎吧！不僅顏值出眾，會演戲、懂投資還會開賽車，可說是斜槓最佳代表，被網友封為「人生勝利組」的他，就連外表也完美得讓人羨慕！與兒子Kimi上中國親子綜藝節目，兩人同框的畫面，當爸的他根本就像是個大哥哥，曾跟粉絲分享，旅行時會隨身攜帶溫溼度計，用不同的保濕產品進行保養。

NO.4 蘇慧倫（49歲）

有「玉女歌手掌門人之稱」的蘇慧倫，以清新脫俗的氣質，加上乾淨透徹的聲線，在眾多女歌手輩出的年代橫空出世，已經出道三十年的她，至今不但氣質依舊，今年三月份推出第十六張專輯，不僅新歌受到關注，長髮空靈外表再次震驚網友，讓網友紛紛表示「真的超不科學」，她也透露自己「每周重訓2次」，每天早起喝蜂蜜水保養身體。

NO.3 賈靜雯（46歲）

﻿雖然已經是三個孩子的媽，但賈靜雯一雙大眼，加上吹彈可破的肌膚，讓女孩們看了直呼「太逆天」，先前剪了八字瀏海的她，看起來就像少女的外貌，讓她驚呆外國人，英國媒體更稱讚她看起來「比實際年齡還小一半」，使得賈靜雯的逆齡外表再次受到關注，她表示自己注重按摩與卸妝，當然運動排汗，吃辣促進體內循環，是她的保養小秘方。

NO.2 蔡依林（40歲）

出道二十多年的蔡依林，從青澀少女到現在的「亞洲流行音樂天后」，不斷突破自己證明實力，身高158公分的她，體重維持在41公斤左右，靠著運動、大量喝水跟飲食控制，讓體態保持最佳狀態，今年9月過40歲生日的她，難得發出泳裝照，露出修長美腿，還有多張與家人朋友的慶生照片，少女笑容讓人根本看不出來呸姐已經4字頭。

NO.1 林志玲（44歲）

沒錯～第一名就是大家心中的國民女神「志玲姐姐」，2019年閃婚後，與39歲的AKIRA的姊弟戀婚姻，郎才女貌超相配，婚後幸福的兩人也時常公開放閃，志玲姐姐每次出現，讓人不得不被她的凍齡美貌吸引，林志玲曾透露自己超注重「保濕」，為此盡量不開冷氣，不讓水份流失，保養品也會加量使用，更重要的是保持好心情與善念，才能由裡美到外！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年10月17日至2020年10月15日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『台灣凍齡藝人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

(中時新聞網)