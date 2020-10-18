約旦、台灣混血網紅蕾拉，臉蛋精緻立體且身材火辣，聲音跟五官都神似鐵肺歌姬鄧紫棋，因此有「小鄧紫棋」封號，近年她朝YouTuber方向發展，如今是知名YT團體「反骨男孩」的一員，而身為許多人心目中的性感女神的蕾拉，最近在IG曝光煩惱，竟是對身材沒自信，糾結要不要去做胸部。

蕾拉過去曾拍片開箱自己的「黑歷史」，大方坦承在高二升高三時，才18歲就懷了當時男友的孩子，所幸獲得學校老師們的體諒，她完成學業並生下了女兒，但跟孩子的爸爸卻是結了婚卻幾經分合，最終離婚沒能牽手一生，但為了孩子保持著友好關係。

即使人生經歷這段大波折，但蕾拉個性樂觀直率，反倒受到廣大歡迎，但也因此收到更多品頭論足的聲音，她昨(10/17)在IG限時動態發文，表示因為生過孩子的關係，每每小露性感，D罩杯的她就會被批評下垂或八字奶，久而久之沒了自信。

蕾拉坦言，被批評到沒了自信，動念整胸卻又怕被說閒話，最讓她困擾的是：「當初做自己的初衷快消耗殆盡了，做自己的定義本來就是自己快樂最重要，不應該管他人講啥」，可漸漸沒自信是事實，讓她覺得很煩惱，而且她本預計未來還要再生一胎，「生完肯定又要再做一次調整胸型啥的，好糾結」。

(中時新聞網)