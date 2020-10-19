女星丁小芹過去5年在各大拍賣平台刊登販售名牌包，遭12名買家控告詐騙，指他們有些是付款沒收到錢，或是買全新包包收到卻是二手包，甚至有人收到仿冒假包，買家認為自己受騙，丁小芹根本刊登不實消息，報警處理後，丁小芹被依加重詐欺等罪判刑，她雖想跟受害人和解，但二審仍被判囚2年6個月、不得易科罰金，今最高法院駁回丁小芹上訴定讞，確定她得入監服刑。

丁小芹這些年已淡出螢光幕前，因賣假包案纏訟不休，而於去年9月在律師陪同下開了記者會，多次跟被害人及香奈兒、芬蒂艾德、思戴樂麥卡尼等品牌鞠躬道歉，當時透露花費相當多時間，已經跟其中11名告訴人和解，但有一人失聯，至於和解金額律師不願公開，丁小芹僅說：「肯定比原來金額高」，也再度表示相當後悔，未來不敢再做生意。

而她在記者會上精神狀態看起來還可以，比起過去現身總瘦成紙片人的模樣相差甚大，她則坦言一年大概胖了10公斤，感情方面也不敢奢求，畢竟官司跟惟生就夠忙了，實在沒心情想這塊。

丁小芹在記者會也透露經濟狀況不佳，雖有通告找她上節目聊假包風波，但畢竟官司進行中，她都婉拒不敢接，只能靠兼2份差維持生計，早上在傢俱行的工作是正職，晚上到餐廳打工，這中間還面臨弟弟丁允晰暴斃要處理後事，蠟燭多頭燒，但她仍坦言沒有重返演藝圈的想法，而事情爆發後，也嚐盡人情冷暖，感謝願意幫助她的人。

(中時新聞網)