小英暗批社宅租金要合理 柯：走一個丁怡銘還有千千萬萬萬個

蔡英文總統4日表示社會住宅的目的，除了要提供價格相對合宜的租屋外，還能乘載非常多不同的意義跟社會功能，暗批台北市明倫社宅高租金，柯文哲怒回，講清楚了大家也理解，只是說「走一個丁怡銘，還有千千萬萬萬個丁怡銘。」

蔡總統今指出，社宅的目的，除了要提供價格相對合宜的租屋外，還能乘載非常多不同的意義跟社會功能。

柯文哲回應表示，這是Business unit的概念，對都發局來講，蓋社宅成本多少、要收多少錢，至於租金補貼是社會局要編，他才發現政府裡面各局處常常帳目混在一起，最後就變打混仗。

柯強調，事實上是這樣，蓋社宅該收多少房租是都發局的事，至於租金補貼要怎麼補貼是社會局的事，所以講清楚了大家也理解，只是說，「唉，走一個丁怡銘，還有千千萬萬萬個丁怡銘。」

他說，目前社宅如果把地段的問題放在裡面，房屋稅、地價稅是一個辦法，一個程度反映那個地段的價格，這內部討論過很多，這應該辦個居住正義的說明會，大家就可以了解。

(中時 )