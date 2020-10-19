藝人譚艾珍之女、同時為作家與演員的歐陽靖，今年3月宣布懷孕5個月，她已先行返台養胎待產，但因疫情關係，孩子的爸RK無法來台一同迎接兒子新醬出生，所幸還有媽媽譚艾珍陪著，歐陽靖昨(10/18)在臉書po文感謝「神隊友」阿嬤，竟驚吐雖心情沒一開始那樣緊繃，可仍產後憂鬱，深夜會看著兒子哭。

歐陽靖透露，其實媽媽譚艾珍跟她一樣，都是第一次照顧新生兒，因為她出生的時候，爸爸重病住院，媽媽要工作養家，因此她前5個多月是24小時託付給保母照顧的，「所以我們兩個都是照顧嫩嬰界的菜鳥！」。而RK仍無法來台，歐陽靖笑稱她跟媽媽根本是兩個「單親媽媽」一起在帶孩子，但兩人一起從實戰中學習、成長，「因為有隊友艾珍阿嬤的幫忙，我也得以稍微喘口氣」。

但即使母女倆很有信心讓寶寶在充滿愛的環境中生活，歐陽靖卻坦言自己仍有產後憂鬱，「封鎖的國境、對孩子的未來與自己的事業充滿迷惘...每天睡眠不足，幾乎足不出戶，也失去了社交生活」，她因此在夜深人靜、獨自面對兒子時，因孤立無援的感受而落淚，也因此非常感謝許多人給予他們幫助。

她因此認為「為母則強」這句話並不完全正確，「稍微脆弱的心才是變強的契因」，因此自我喊話想哭就哭，要適時向人求援，而因為跟媽媽一起育兒，讓她們母女產生更強大的革命情感，因此特別發文，感謝母親譚艾珍。

(中時新聞網)