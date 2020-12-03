譚艾珍女兒歐陽靖年初宣布和日籍攝影師男友RK（小菅亮輔）結婚，婚後沒多久就公開懷孕消息，也獨自返台待產，8月生下兒子「新醬」收到各界祝福；豈料沒幾個月爆出RK不肯接受來台得隔離，兩人婚姻鬧僵，網紅廣告小妹也跳出來表示心疼歐陽靖，更用11字怒轟RK。

廣告小妹向來口條犀利，今（3）日在臉書分享一段心疼女孩的話，疑似暗喻歐陽靖婚姻鬧僵一事，她表示看完相關文章替女孩難過，也感到心疼；但她發現網友一整排「為母則強」的留言，卻讓她看傻眼，直言「為啥沒有『為父則強』啊？有本事播種，沒本事扛責任」。

廣告小妹疑似心疼歐陽靖婚姻鬧僵一事，發文罵歐陽靖的日籍先生。(圖/ 摘自廣告小妹臉書)

另外廣告小妹表示想女孩的先生，但因為文化差異和不認識對方，也認為女孩文章內中不像是責怪另一半，所以只能把心疼放心裡；不過，她也指出疫情真的讓大家都心煩，慶幸災難不斷的2020年僅剩下一個月。

一些網友也在底下發表自己看法，「為母則強都是逼出來的」、「真的，只會播種不會負責」、「歐陽靖就歐陽靖，幹嘛用女孩代稱啦」、「結了婚生了孩子才知道自己當初是撿到寶還是踩到屎」。

(中時新聞網)