高雄去年間發生一起粉領女慘遭主管性騷擾事件。此位粉領女穿著上帝視角的背心，前往KTV參加公司老闆的慶生會，狂歡期間粉領女卻被老不修的色主管趁機在兩粒上抹上奶油狂揉，更誇張的是還直接嘴對嘴硬上偷親粉領女，粉領女心有不甘，事後向老不修主管提出告訴，全案判決這名老不修主管各處5個月、50天拘役，皆可易科罰金及上訴。

粉領女指出，當天KTV包廂內氣氛相當嗨，在生日蛋糕端出來時，所有同仁玩票性質的開始互相進行抹奶油攻擊捉弄彼此，不料老不修主管卻疑似興奮過頭，直接將奶油塗抹在粉領女的兩粒上，還直接強吻對方連續2次，粉領女當場森氣氣表示，你怎麼可以親我嘴巴，慶生會結束後隔天立即向老不修主管提出告訴。

老不修主管辯解，當天因飲酒狂歡，氣氛嗨到最高點，自己早已經神智不清，聲稱不記得自己曾有親吻過粉領女。高雄地方法院傳喚其他證人到場時，案發當時在場的同仁證明，粉領女確實有被老不修主管在兩粒上塗上奶油狂揉，也聽到老不修主管還大言不慚的表示，要記得把奶油清理乾淨，事後聽到粉領女相當氣憤的質問主管，你剛剛為什麼要親我？

法院審理時發現，老不修主管與在場的同仁都已經共同工作近10年時間，交情非常良好，許多同仁都表示，主管很少在喝酒，但是警方經由監視器察看後，觀看到老不修主管離場時，腳步穩健意識清楚，並沒有任何斷片的情況發生，因此法官認為，老不修主管是有意識，並且清楚知道粉領女的心情受影響，無法與兇嫌進行協調，判定名老不修主管各處5個月、50天拘役，皆可易科罰金及上訴。

(中時新聞網)