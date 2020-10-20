屏東一名劉姓男子去年6月間騎車搭載陳姓女友返家途中，因臨時肚子痛，走入草叢拉屎，在路邊等待的陳女見旁邊是芒果園，一時興起，偷摘7顆芒果，剛巧被路過的林姓果農撞見，林男拿手機拍下報警，劉男因被懷疑在把風和女友雙雙被送辦，案經屏東地院審理，陳女替男友辯解，男友「解放」完曾出言制止她，法官也審酌當天天色尚未昏暗，劉男不至於站路邊把風，判陳女拘役20天，劉男則逃過一劫！

法院判決書指出，劉姓男子去年6月20日傍晚6時許，騎車搭載陳姓女友返家途中，劉男因一時肚子痛，跑到草叢中拉肚子，陳女在等候男友時，見一旁是芒果園，竟一時興起，徒手摘取林姓果農栽種的芒果。

當時林姓果農剛好經過巡視果園，發現陳女偷摘芒果，不動聲色，以手機拍下陳女偷摘芒果的照片，隨即前往派出所報案。

警方到場時，發現陳女手中有7顆芒果，一旁還有劉男，認為劉男替女友把風，雙雙依竊盜罪送辦。

面對果農指控，劉男曾喊冤辯稱，當時因為在路邊拉肚子，「解放」結束後卻找不到女友，後來在芒果園附近找到女友，看到女友摘別人種的芒果，曾罵她為何偷採別人的芒果；劉男並強調，他幹嘛不自己偷就好，還要把風。

陳女也證稱，偷摘芒果是她個人行為，男友並沒有參加也沒有幫忙把風，男友後來看到她採芒果也曾出言制止。

屏東地院法官審理認為，陳女偷摘芒果行為被果農拍下，罪證確鑿，加上過去有竊盜前科，因此依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金2萬元；至於劉男部分，法官認為衡諸常情，劉男應不會在天色尚未昏暗的情況下，不加掩飾出現在路中央把風，由於無其他證據佐證劉男有參與犯罪，判劉男無罪，全案仍可上訴。

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(中時新聞網)