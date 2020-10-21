iPhone內建的AirDrop傳送檔案相當方便，不用網路也能與朋友分享，但有一名女網友卻在捷運上，受到陌生人使用AirDrop騷擾，由於對方使用的手機名稱相當可愛，當下便不疑有他地按下「接受」，豈知，卻收到疑似對方「性器官影片」，且就在她在捷運轉乘後，對方竟然也跟著轉乘，不斷地要他接受該檔案，令她十分困擾。

這名女網友於知名論壇Dcard發文指出，昨（20）日早上從捷運景安站上車，期間，手機通知表示有一名陌生人欲使用AirDrop傳送檔案，由於對方使用的手機名稱為「一起互換寵物照片」，當下她只覺得相當可愛，便按下接受。

隨後，她便接收到疑似對方自拍性器官的影片，她嚇到趕緊將檔案刪除，豈知，對方卻不斷地欲將檔案傳送給她，就連她在捷運站內轉乘換線後，對方也疑似跟著她一起換乘，仍不放棄地傳送自拍影片。她透露，不關閉AirDrop只因日前有一名女子，使用AirDrop救了一名遭性騷擾的女子，便覺得開著也無妨，或許某日她也能因此幫助他人，但沒想到AirDrop竟也成了性騷擾的方式，令她直呼好噁心。

而文章曝光後，其中一名女網友也表示，自己曾經收過該檔案，事發地點也是在捷運景安站，更透露發送這種檔案的不止一人；另一名女性則透露，同樣名稱「一起互換寵物照片」她也遇過，只不過是在捷運板藍線，有部分網友則認為原PO可能遭到跟蹤，「妳換線他跟著換線，妳確定不是被跟蹤？妳先保護好自己吧？反制方法很多，但首要先保護自己吧！」

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(中時新聞網)