今年9月臉書社團《爆廢公社》有網友PO文，內容指出南投高中生性侵同班女同學案，疑似仗著父親的警察身份要脅對方，激起網友憤怒、撻伐，甚至將這名男同學肉搜公審。事發至今，網路知名論壇《巴哈姆特》一篇文章遭刪除，是由南投縣政府函文表示，「以當事人未成年為由要求刪除相關文章」，此舉引發網友不滿。

草屯分局發文，網友不滿單，以留言方式灌爆。（圖／翻攝自臉書）

南投涉嫌性侵疑雲文章於《巴哈姆特》被刪除消失，站方事後解因「南投縣政府來函」，提及「內容涉及公布未成年個資之疑慮，而刪除。因此，站方提醒鄉民、網友，除非其已未成年，否則勿再張貼未成年相關個資、照片，以免觸犯法律」。公告一出，網友不買單，認為是想因此息事寧人。

對此，南投縣政府警察草屯分局也再度於臉書發文提及，「感謝大家非常關心日前媒體報導及網路流傳案件，警政單位與司法單位皆已提供各項服務，並全力協助維護被害人權益；為保護案件被害人，需要在此呼籲及提醒大家，勿再將足以辨識被害人資訊轉發流傳，以免觸法或造成二次傷害。」

貼文一出後，讓不少網友不滿的情緒更加激昂，並用留言酸道「好大的官威」、「來朝聖，看一下什麼叫重新定義「被害人」、「官官相衛，弄爆」、「保護被害人？笑了，是保護自己人的兒子吧」。

對於網友群起反彈，南投縣社會及勞動處科長王基祥說，全案加害人未成年，依《兒童及少年福利保障法》規定，禁止披露當事者姓名、照片等相關個資，但不少網友將其身分表露，才會要求《巴哈姆特》刪除留言，整起案件還在偵辦中，並無網友所指息事寧人、吃案的狀況。

(中時新聞網)