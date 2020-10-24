演藝圈最美母女檔梁佑南及方琦，日前出席台北仁濟院重陽敬老活動，合體登台為獨居長者們獻唱歌曲，梁佑南表示知道今年是邁入第10年，現場近500名獨居長者大家一起共進午餐，歡慶重陽，讓她非常感動。梁佑南找女兒一起做公益，讓她感受施比受更有福。

除了演唱膾炙人口的歌曲，方琦更是清唱台語的歌曲，方琦表示自己一度忘詞的時候，現場的爺爺奶奶們還不斷給她掌聲，讓她直說本來很緊張，但聽到掌聲時心情就和緩不少，加上看到大家滿足的神情，讓她直說好像唱歌給自己的爺爺奶奶一樣，非常自在。

梁佑南（中）和女兒方琦日前出席台北仁濟院重陽敬老活動。（民視提供）

梁佑南、方琦除了出席公益活動，兩人日前到小琉球陪當地小孩同歡，梁佑南說，自己做了很多次的偏鄉公益活動，但女兒方琦因為時間的關係都無法一起參與，沒想到小琉球公益之旅，女兒一口答應，兩人還買了24個隨身碟，要送給當地的學童。梁佑南笑說還好有帶女兒去，「她宛如現場的孩子王，每個人都吵著跟方琦姐姐玩」，尤其看到女兒在當中很有耐心的陪伴他們，讓她直呼「女兒真的長大了」。

離島之旅讓母女兩人感情加溫，除了挑戰在小琉球玩獨木舟，還去朝聖看海龜，讓兩人少女心噴發，驚呼聲連連，梁佑南表示很開心在疫情期間還能到離島邊工作邊度假。

梁佑南、方琦在小琉球玩獨木舟。（民視提供）

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