新北市原民局今下午在台灣基督長老教會泰雅爾中會—烏來教會，舉辦「烏來區泰雅族傳統文物巡迴展覽」開幕活動及說古道今座談會，由烏來教會詩歌班獻唱泰雅歌謠—「泰雅傳頌」組曲，悠揚的樂聲傳揚祖先遺訓，鼓勵泰雅子民堅守信心，攜手共進，尤其烏來耆老高茂源捐贈日本時期烏來泰雅族人的傳統文物，讓烏來部落族人勾起更多的記憶與回憶。

原民局2018年將烏來耆老高茂源捐贈給泰雅民族博物館的泰雅傳統文物重回族人身邊，原民局今日下午舉辦特展開幕活動，隨後舉辦說古道今座談會，讓族人能在真實的生活場域中，以展示文物為引，講述烏來的生活經驗或先祖流傳故事。讓部落族人得以回望這些文物於族人與漢人間流轉所產生的生命歷程，並藉此讓更多在地族人及年輕學子加入烏來泰雅文化復振工作行列，因此在10月1日至11月30日間於烏來教會，舉辦為期2個月的巡迴展覽，展示這些與烏來泰雅族人密切相關的珍貴文物。

原民局長羅美菁表示，高茂源捐贈的文物2019年時曾前往新店文史館展示過，如今特別返回烏來部落，就是希望自己的族人們不要忘記祖先們的初心之外，也要讓自己記憶及回憶。同時期盼族人儘速盤點家中的文物，參與11月15日及22日的文物檢視維護工作活動，讓文物修復師和族人分享及交流傳承文物的保存知識，透過預防性的的文存維護，使民眾家中的物件可以妥善地被保存，讓文物保存成為部落文物生命歷程的一部分。

今天下午的說古道今座談會，部落族人參與十分踴躍，分享自己與部落的故事。尤命說，他非常感動原民局的貼心規劃，回到部落聆聽族人的意見，與部落族人對話，從不同角度深究文物背後的文化意涵，一同與族人挖掘烏來過去生活的真實樣貌與故事，開展出烏來族人跨越不同文化與不同生命時間軸的對話契機，展現泰雅的真正價值。也有族人感嘆泰雅傳統技藝的快速流失，希望能有更多學習與傳承的機會。

(中時 )