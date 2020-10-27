西洋萬聖節將至，許多小朋友都會特別裝扮、戴上面具，挨家挨戶收集糖果。日前，新竹雞排店出現一名打扮成「弗力札」的外送員，當他面無表情向老闆表示要取餐時，老闆先是愣住後笑了出來，並拿起手機紀錄眼前所見，甚至將其張貼至臉書粉專，引起廣大網友回響。

本月25日，於新竹一家雞排店，突然一名外送員化身為七龍珠的「弗力札」取餐，只見對方打扮相當道位，從頭到腳穿著緊身的白衣，就連臉部也專業地塗成白色，身後還帶有一條長長又具有攻擊性的尾巴，還原地可說是相當高，毫無違和感的背著腰包、頭戴安全帽現身，讓老闆看傻眼。

外送員的裝扮太引人側目，引發許多網友熱議。（圖／翻攝自大福雞排-勝利店）

雞排店老闆打趣地問：「你自己不會覺得很好笑嗎？」外送員淡定地說：「不能笑啊！笑就沒有力量！」由於他的尾巴太長，讓老闆忍不住問及騎車時該如何？外送員表示只能繞在腰上，否則掉到地面相當危險，老闆聽聞根本忍不住笑意，當場笑了出來，外送員離去前，老闆仍不斷提醒他「騎車小心哦」，而對方也搞笑地回應「我要衝了哦！」

這段奇遇，老闆事後也將其拍下並張貼在臉書粉絲專頁，引發不少廣大網友熱烈迴響，甚至被轉發至《新竹爆料公社》，同樣也受到引發熱議，並留言表示「好想指名他外送」、「根本不用騎車啊，用飛的送餐就好了」、「台灣法律超級強，連弗力札都要戴安全帽」。

(中時新聞網)